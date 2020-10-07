شكرا لمتابعة خبر عن "الربيعة" يكشف موعد اعتماد لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):كشف الدكتور عبدالله الربيعة، مستشار الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، بأن موعد اعتماد كورونا سيكون فور اعتماده دوليا والتأكد من سلامته.
وقال الربيعة، أن القيادة تحرص على متابعة اللقاح باهتمام والتأكد من المأمونية العالية للقاح ، وفور التأكد من ذلك ، سيتم توفيره، ولكن من الصعب تحديد وقت لذلك.
وشدد الربيعة على الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، حتى نضمن عدم عودة الجائحة مرة أخرى.
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