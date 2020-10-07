شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أول مرصد فلكي أثري بالمملكة بُني قبل 1200 عامًا لتحديد فصول السنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تحتضن محافظة ميسان، أول مرصد فلكي أثري تم إنشاءه في المملكة؛ لرصد الشهور العربية ومواسم الزراعة.
وكشف تقرير عرضته قناة الإخبارية، أن المرصد يقبع في ثقيف بميسان، ويعتبر أقدم المراصد الطبيعية، إذ أن عمره الافتراضي ١٢٠٠سنة.
وأوضح أنه يتكون من مبني مرتفع يراقب حركة الشمس وقت الزوال ويقابله مسافة ٩٠0 متر من الأحجار عليها نفوش قديمة.
وأشار إلى أن المرصد يعمل بدقة في تحديد فصول السنة من خلال تتبع الظل وحركة النجوم وتحديد ظاهرتي الكسوف والخسوف، ويعتمد في عمله علي الجبل المعاكس من الجهة الشمالية .
ولفت إلى أنه في ٢١ ديسمبر بداية دخول الشتاء يكون الظل في الجهة المقابلة عكس المرصد، وهذا يدل علي حركة الشمس من الجنوب للشمال.
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