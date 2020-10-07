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الرياض - علي القحطاني - خاص (صدى): حصلت "صدى" على مقطع فيديو، يوثق طريقة توزيع مياه زمزم على المعتمرين بكل سهولة ويُسر؛ حفاظًا على سلامتهم. حصلت "صدى" على مقطع فيديو، يوثق طريقة توزيع مياه زمزم على المعتمرين بكل سهولة ويُسر؛ حفاظًا على سلامتهم. وأوضح الفيديو، صندوق مليء بعبوات مياه زمزم صغيرة توزع بطريقة تراعي إجراءات السلامة ومنع انتقال العدوى على المعتمرين. وكان متحدث شؤون الحرمين هاني بن حسني حيدر، قد صرّح بأن الرئاسة تعمل على تقنيات حديثة لتقديم مياه زمزم عبر الحافظات لتقليل عملية التلامس، ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة.

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