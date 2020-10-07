“المرور” يحذر من القيادة المتهورة بفيديو لحادث خطير

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جددت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من القيادة المتهورة؛ لتسببها في وقوع حوادث جسيمة وتعريض حياة الآخرين للخطر.

ونشر “المرور” فيديو لقائد مركبة يمارس التفحيط في أحد الطرق، ومن ثم انحرفت مركبته واصطدمت بالرصيف بقوة.

وأوضح أن المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، بعد تعرضه لحادث جسيم وإصابات بليغة.





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