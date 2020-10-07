بالفيديو.. وزير الصحة يحدد شرط توفير لقاح كورونا في المملكة

جدد التنبيه إلى أهمية الإجراءات الاحترازية
جدَّد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، التأكيد على حرص القيادة على توفير لقاح لفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، في أقرب فرصة، طبقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.
وقال الوزير لـ «العربية»، إننا مهتمون جدًا بمأمونية اللقاح ونحرص على المتابعة باهتمام، لكن من الصعب تحديد وقت معين لذلك، مشيرًا إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في انخفاض لكن – لا قدر الله – ممكن أن تعود في أي وقت؛ قائلا: «لذلك أنبه الجميع بأهمية الاحترازات والتباعد الاجتماعي؛ لأن تلك الإجراءات هي الأساس في الوقاية من الفيروس».
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 337711، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 323208، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 4947 حالة، فقد تم تسجيل 24 حالة وفاة، و596 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
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