بالفيديو.. 7 إجراءات مهمة لسلامة المعتمرين

استعرض المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي محاور خطة الرئاسة لموسم العمرة في مرحلتها الأولى التي تنقسم لأربعة محاور تتمثل في: «قياس درجة حرارة المعتمرين مع التأكيد على لبس الكمامات»، و«استمرار منع دخول المشروبات والمأكولات».

كما تشمل الخطة «ترتيب الصفوف بشكل متباعد لمنع التقارب»، و«فحص دافعي العربات وإلزامهم بالإجراءات الاحترازية»، و«منع الوصول للكعبة المشرفة والحجر الأسود، و«تجهيز أربعة مقارّ للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر لا سمح الله»، و«تخصيص الرقم 1966 للبلاغات الهاتفية»، و«توفير أجهزة تعقيم الأيدي بمداخل المسجد الحرام».

وأكد «متحدث شؤون الحرمين» أن الإجراءات الوقائية في الحرم المكي ساهمت في عدم رصد أي إصابة بكورونا بين المعتمرين حتى الآن.

وأضاف أن محور التطهير يشمل: «أكثر من أربعة آلاف عامل يقومون بغسل وتعقيم صحن المطاف والمسعى فور انتهاء كل فوج من منسكهم» و«غسل المسجد الحرام 10 مرات يوميًّا قبل وبعد أفواج العمرة» و«غسل دورات المياه 6 مرات يوميًّا»، و«تعقيم أنظمة التكييف بالأشعة فوق البنفسجية وتنظيف فلاتر الهواء 9 مرات يوميًّا على ثلاث مراحل»، و«استعمال الكاميرات الحرارية في المسجد الحرام وفق أحدث الأنظمة والتقنيات».

Advertisements

وأفاد متحدث شؤون الحرمين أن محور التفويج يشمل: «520 موظفًا يعملون على خطة التفويج من وإلى خارج المسجد الحرام»، و«تحديد مسافة متر ونصف كمسافة تباعد آمنة في عموم المسجد الحرام، و«تخصيص أربع نقاط تجمّع مع تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وأشار إلى أن محور التوعية يشمل: «إثراء التجربة الرقمية الدينية للحرمين، فهناك أكثر من مليون مشاهد لأكثر من 400 درس علمي لمنصة منارة الحرمين الشريفين»، و«تخصيص 30 موقعًا لإجابة أسئلة وفتاوى المعتمرين على مدار الساعة، إضافة إلى توفّر عدد من المترجمين باللغات المتعددة»، و«إطلاق الرئاسة حملة معتمرينا شرف لمنسوبينا في عامها الخامس التي تهدف إلى تفعيل الكثير من البرامج والأنشطة المقدمة للمعتمرين وفق الإجراءات الاحترازية»، و«تركيب الملصقات الإرشادية» و«نشر رسائل وأفلام توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي باللغات المتعددة»، و«تولي أعضاء هيئة المسجد الحرام إرشاد المعتمرين وتوعيتهم في صلاة سنة الطواف».

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تعلن خريطة الإصابات الجديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

رئاسة شؤون الحرمين تكشف حقيقة وجود إصابات كورونا بين المعتمرين

