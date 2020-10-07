«النقل» توضح شروط تأسيس الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية

أوضحت وزارة النقل، الشروط الأساسية اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية تحت إشرافها.

وكتبت وزارة النقل، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع تويتر، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل تدعوكم لتأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية تحت إشراف منظومة النقل.

شروط تأسيس الجمعيات التعاونية

وحددت وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية، الشروط الأساسية اللازمة لتأسيس الجمعيات التعاونية، والتي تتمثل في المتطلبات التالية:

- تقديم الطلب إلكترونيًّا من قبل المؤسسين أو من يمثلهم.

- إقرار الأعضاء (مؤسسين ومجلس إدارة(.

- ترشيح مجلس الإدارة للجمعية التعاونية.

- التواصل مع المؤسسين أو من يمثلهم إلكترونيًّا (بريد إلكتروني - رسائل نصية - الحساب الخاص على الخدمة(.

- إصدار شهادة التسجيل للجمعية التعاونية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية، من خلال دليل الخدمات، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تتيح تأسيس جمعية تعاونية للمواطنين أو الجهات الاعتبارية أو كليهما دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها، وذلك من خلال تقديمها بشكل إلكتروني فقط عبر الخدمات الإلكترونية (بالضغط هنا).

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وأشارت الوزارة إلى أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب 90 يومًا في حال لم يتم تقديمه من قبل مقدم الطلب أو الرد على استفسارات الوزارة، موضحة أنه في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر خدمة صوتك مسموع (من هنا).

شروط تأسيس المؤسسات الأهلية

وحددت وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية، أبرز مزايا خدمة تأسيس المؤسسات الأهلية، والتي تتمثل في:

- تقديم الطلب إلكترونيًّا من قبل المؤسسين أو من يمثلهم.

- إقرار الأعضاء (المؤسسين ومجلس الأمناء.(

- تعيين مجلس الأمناء للمؤسسة.

- التواصل مع المؤسسين أو من يمثلهم إلكترونيًّا (بريد إلكتروني - رسائل نصية - الحساب الخاص على الخدمة(.

- إصدار شهادة تسجيل المؤسسة.

- إصدار اللائحة الأساسية للمؤسسة.

وأوضحت وزارة الموارد البشرة والتنمية الاجتماعية، من خلال دليل الخدمات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن هذه الخدمة تتيح تأسيس مؤسسة أهلية للمواطنين أو الجهات الاعتبارية أو كليهما دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة أو فروعها، وذلك من خلال تقديمها بشكل إلكتروني فقط عبر الخدمات الإلكترونية (بالضغط هنا).

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