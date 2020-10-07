الحوثيون يواصلون الإرهاب
صرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء اليوم الأربعاء، من اعتراض طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو السعودية.
وأكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، في وقت سابق، اكتشاف وتدمير زورق مفخخ ومسير عن بُعد بالقرب من الصليف، وقال المالكي: إن ميليشيا الحوثي مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض وتدمير طائرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية.. «التحالف» يكشف التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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