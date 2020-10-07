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بفيديو تحذيري.. «المرور» ينبه لمخاطر التهور بقيادة المركبات

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حادث جسيم وإصابات بالغة

حذّر المرور السعودي من بعض الممارسات الخاطئة أثناء قيادة المركبات، مؤكدًا أن أول المتضررين من تلك الممارسات هو قائد المركبة نفسه.

وبث «المرور السعودي»، عبر تويتر مقطع فيديو، يُظهر قائد مركبة أثناء قيامه بممارسات خطيرة، من شأنها تعريض نفسه والآخرين للخطر.

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وأكد أن المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي نتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة، قائلًا: بنصيحة لكل قائد مركبة: الطريق للجميع فلا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

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