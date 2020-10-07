أمير الجوف يتخذ إجراء عاجلًا بشأن مقدم أحد البلاغات

التقى الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، المواطن سلطان بن مفرح السرحاني، في مكتبه بالإمارة لتكريمه؛ نظير جهوده في الإبلاغ عن تعديات على أراضٍ حكومية من قبل بعض المواطنين.

وتبين من خلال إجراءات لجان التعديات، ثبوت التعدي على تلك الأراضي، وفق البلاغ الذي تقدم به المواطن، وجرى التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها في مثل تلك الحالات.

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‏وأبدى أمير الجوف خلال التكريم، شكره للمواطن السرحاني نظير حرصه على الممتلكات العامة والأراضي البيضاء ما يؤكد وعي المواطنين بالأضرار المترتبة على مثل هذه التعديات.

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