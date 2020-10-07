الأرصاد تنبه سكان منطقتين لسحب رعدية ممطرة غدًا الخميس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على منطقتين.

وفي بيان لها، توقعت هيئة الأرصاد تكوّن سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما لفتت إلى نشاط الرياح السطحية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت الهيئة إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية، بسرعة تتراوح بين 16و38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون خفيفًا إلى متوسط الموج.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 18 و42كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس