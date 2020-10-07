الأمير تركي بن طلال يدشن حملة «لتبقى نظيفة» التي تنظمها وزارة السياحة

قام الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير،اليوم الأربعاء, بتدشين حملة «لتبقى نظيفة», التي تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وإمارة منطقة عسير وبرنامج جودة الحياة وأمانة المنطقة, بمشاركة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب -عبر الاتصال المرئي.

وأكد الأمير تركي بن طلال، أن المنطقة شهدت خلال موسم صيف السعودية الماضي إقبالاً كبيراً من أبناء المملكة، مما انعكس بشكل ظاهر على انتعاش السياحة الداخلية وتعزيز النشاطات الاقتصادية.

الحفاظ على المواقع السياحية

وأوضح الأمير تركي بن طلال، أن مثل هذه المبادرات تسعى لبناء الوعي لدى أفراد المجتمع كافة, بأهمية الحفاظ على المواقع والمتنزهات السياحية، وزيادة السلوك الإيجابي لدى زوار المواقع السياحية سواءً من أبناء المنطقة أو الزوار والسياح القادمين من مختلف المناطق.

من جهته نوه وزير السياحة بدعم أمير منطقة عسير ومتابعته المستمرة لتطوير السياحة في المنطقة, مؤكداً أن عسير تعد إحدى أهم الوجهات السياحية في المملكة، وأن الحملة ستسهم في الحفاظ على الاستدامة في مختلف الوجهات السياحية.

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حملة مستمرة على مدار 3 أيام

وتستمر الحملة لمدة ثلاثة أيام لتشمل متنزهات السودة والحبلة، ومتنزه آل وليد بمحافظة النماص، بمشاركة أكثر من 100 متطوع ومتطوعة, ضمن برنامج «مليون متطوع» الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتعد منطقة عسير المحطة الأولى لحملة «لتبقى نظيفة»؛ حيث تشمل مناطق أخرى خلال الفترة المقبلة, وتهدف إلى تعزيز الحس الوطني والشعور بالمسؤولية الاجتماعية تجاه المقدرات الوطنية، والانسجام مع ما نصت عليه لائحة الذوق العام من ضرورة الحفاظ على المكتسبات العامة وعدم الجور عليها أو رمي المخلفات في غير أماكنها.

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