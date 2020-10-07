أمير جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث

وبحث أمير المنطقة خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم عمل الفرع بالمنطقة، مشيداً بالدور المهم الذي يمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة. كما أطلع سمو أمير منطقة جازان ، من مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله حمدي على تقرير عن ابرز البرامج التي قدمها الفرع خلال الفترة الماضية لخدمة أبناء جازان.
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