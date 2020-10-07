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أمير جازان يستقبل عضو الإفتاء ومدير فرع البحوث

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استقبل أمير جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة اليوم، عضو الإفتاء المشرف العام على فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة الشيخ محمد بن شامي شيبة، ومدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمنطقة عبدالله بن علي حمدي. ورحب في مستهل اللقاء بالشيخ شيبة، ومدير الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمنطقة جازان

وبحث أمير المنطقة خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم عمل الفرع بالمنطقة، مشيداً بالدور المهم الذي يمثله فروع الإفتاء عموماً بالمملكة. كما أطلع سمو أمير منطقة جازان ، من مدير عام فرع الرئاسة بجازان عبدالله حمدي على تقرير عن ابرز البرامج التي قدمها الفرع خلال الفترة الماضية لخدمة أبناء جازان.


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