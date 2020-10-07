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بلدية ثار تحصل على المرتبة الأولى في مؤشر الأداء

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اصدرت امانه منطقة نجران ترتيب الاداء للبلديات التابعة لها وحصلت بلدية محافظة ثار على المرتبة الاولى بنسبه 0.9 من بين 10 بلديات وأوضح رئيس بلدية محافظة ثار محمد شويل ان قياس الأداء في البلديات جزءا لا يتجزأ من مبادرات وجهود تحقيق النجاح وعنصر رئيسي ومهم في تنفيذ الاستراتيجيات، والخطط، والمشاريع، وإدارة العمل الروتيني اليومي، وهو أحد أهم أدوات أنظمة إدارة وقياس الأداء في المنظمات ومن مؤشرات الاداء الرئيسية، ويعزز من قدرات قيادات وموظفي البلديات على مراقبة الأداء، واتخاذ قرارات التحسين والتطوير والتغيير ، وأضاف شويل ان حصول بلدية ثار علي المركز الاول في الاداء هو نظير الجهود المتظافرة من زملائنا الذين سبقوني في رئاسة البلدية وبجهود زملائي الموظفين.

وتطلعاتنا ان يستمر هذا الأداء وتقديم الخدمة المناطة للمحافظة والاهالي، حيث أصبح النطاق العمراني الدائم للمحافظة من الضروري ان يتم تطبيقه وهو نصب اهتمامي وفي سؤال له عن النطاق العمراني الدائم للمحافظة قال ان هذا الموضوع أصبح من الضروري ان يتم تطبيقه ونصب اهتمامي وبإذن الله يتم تطبيقه قريبا.


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