بلدية ثار تحصل على المرتبة الأولى في مؤشر الأداء

وتطلعاتنا ان يستمر هذا الأداء وتقديم الخدمة المناطة للمحافظة والاهالي، حيث أصبح النطاق العمراني الدائم للمحافظة من الضروري ان يتم تطبيقه وهو نصب اهتمامي وفي سؤال له عن النطاق العمراني الدائم للمحافظة قال ان هذا الموضوع أصبح من الضروري ان يتم تطبيقه ونصب اهتمامي وبإذن الله يتم تطبيقه قريبا.
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