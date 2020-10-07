تعليم نجران يدشن مسابقة مدرستي الرقمية

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي صباح اليوم الأربعاء مسابقة مدرستي الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز أهمية التعليم الالكتروني والتعليم عن بُعد ونشر ثقافة وتوفير منتجات رقمية ذات قيمة واستثمار أبرز الممارسات الإبداعية.

وأوضح العتيبي أن مسابقة مدرستي تركز على دعم عمليات التعليم والتعلم عن بٌعد من خلال تقديم محتويات مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي المتنوعة لإثراء المحتوى الرقمي بمواد تعليمية وتثقيفية واستثمار الممارسات والخبرات التقنية وتنمية مهارات التعليم عن بُعد وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية .

وبيّن المتحدث الرسمي لإدارة التعليم بنجران جابر مدخلي أن المسابقة تعتمد على عدد من المصطلحات من بينها : الانفوجرافيك والموشن جرافيك ومستند العرض التشعبي والمقطع المرئي والمسموع والتحقيق الصحفي وكذلك الرسالة الإيجابية المؤثرة حيث تستمر إلى تاريخ ١٤٤٢/٣/٢٦هـ حيث يتم ترشيح وفرز المحتويات وإعلان النتائج بتاريخ ١٤٤٢/٤/١١هـ فيما يخص المدارس ، وعلى مستوى مكاتب التعليم تُعلن النتائج بتاريخ ١٤٤٢/٥/٩هـ ، وبالنسبة لإدارة التعليم فتعلن نتائج المرشحين بتاريخ ١٤٤٢/٦/٤هـ.