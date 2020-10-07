بدء اللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20

يطلق مركز الملك عبدالله للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) اللقاء التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20 لشباب وزملاء كايسيد من مدينة الرياض افتراضيًّا عبر المنصات الإلكترونية.

ويبدأ اللقاء بالجلسة الافتتاحية التي تتضمن كلمة أمين المركز فيصل بن معمر، والمفوض السامي لتحالف الحضارات التابع للأمم المتحدة ميغيل أنخيل موراتينوس، ونائب رئيس اللجنة الكشفية العالمية جميمة نارتي، وذلك في يوم غداالخميس 8 أكتوبر 2020. ويتضمن اللقاء ثلاثة ورش عمل، تدور الأولى حول جائحة كورونا، ومناقشة جوانب الأزمة التي خلَّفتها، ودور الشباب في مواجهة هذه الجائحة، وتتناول الورشة الثانية احتياجات اللاجئين والمهاجرين وتقديم الحلول لهم، مع التركيز على النساء والشباب، وأما الورشة الثالثة فتتناول التغيُّرات المناخية وأثرها على البيئة.

ويشارك في هذه الفعاليات نحو 200 شخصية شبابية عالمية، منهم (20) شاباً وشابة من خريجي برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي الذي يقوم عليه مشروع سلام للتواصل الحضاري، وتنتهي الفعاليات في الساعة التاسعة مساءً، بحفلٍ ختامي.