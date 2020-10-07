شؤون الحرمين تجهز 4 مقرات للعزل الصحي

قالت رئاسة شؤون الحرمين، إنها استقبلت في اليوم الرابع لعودة العمرة استقبلت ما يقرب من 24 ألف معتمر، ولم يُرصد أي حالة اشتباه بفيروس كورونا ثم بالتزام المعتمرين بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 4 مقرات للعزل الصحي لأي معتمر تظهر عليه، لا قدر الله، أعراض أو اشتباه بإصابته بفيروس كورونا. وقالت الرئاسة إن «خطتها التنفيذية لموسم العمرة في المرحلة الأولى ارتكزت على أربعة محاور رئيسة تتمثل في: محور الوقاية، محور التطهير، محور التفويج، ومحور التوعية». وأشارت إلى أنها أيضا خصصت مسارا لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، ليصلوا إلى المسجد الحرام، ويؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.



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