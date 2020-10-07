استمرار توزيع المساعدات الإنسانية للسودان

وجرى، أمس، توزيع 78 طنًا من السلال الغذائية، و300 بطانية، و250 كرتون تمور، و200 غطاء بلاستيكي، وذلك في محلية طوكر التابعة لولاية البحر الأحمر، حيث استفاد من إجمالي التوزيع 4,500 فرد.
ويأتي توزيع هذه المساعدات في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.
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