السعودية اليوم / فرنسا تسجّل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت فرنسا 18746 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم: إنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 653509 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 32445 حالة وفاة.

// انتهى //

22:49ت م

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باريس 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجّلت فرنسا 18746 إصابة و80 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم: إنّ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 653509 إصابات، فيما بلغ عدد الوفيات 32445 حالة وفاة.// انتهى //22:49ت م0272

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