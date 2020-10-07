السعودية اليوم / بلدية طريب تستكمل تنفيذ مشروع مكتب الخدمات بمركز الخنقة



ظهران الجنوب 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

تواصل بلدية محافظة طريب عملها لتنفيذ واستكمال المشاريع التنموية والتحسينية ومشاريع سفلتة الطرق والصيانة للشوارع والأرصفة داخل الأحياء والتحسين والتجميل للحدائق.

وأوضحت البلدية الانتهاء من مشروع مبنى مكتب الخدمات بمركز الخنقة ضمن مشروع مبادرة المباني والمرافق ، فيما تقوم إدارة النظافة بالأعمال اليومية لمعالجة التشوّه البصري والعمل على تحسين المشهد الحضري.

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22:43ت م

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