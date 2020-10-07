السعودية اليوم / المغرب تسجّل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2776 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنّها سجّلت 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 2439، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 118 ألفا و 142 حالة شفاء، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 19 ألفا 442 حالة.

// انتهى //

22:19ت م

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الرباط 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية، 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء فيها إلى 140 ألفا و 024 شخصاً.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنّها سجّلت 29 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات في البلاد إلى 2439، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 118 ألفا و 142 حالة شفاء، مشيرة إلى أن عدد الحالات الموجودة حالياً في طور العلاج هو 19 ألفا 442 حالة.// انتهى //22:19ت م0259

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