السعودية اليوم / اليونان تسجّل 407 إصابات جديدة بفيروس كورونا



أثينا 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجّلت اليونان 407 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس

وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها أنّه جرى تسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس خلال المدّة نفسها ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 424 حالةً, فيما تشافى 232 مصاباً من الفيروس.

// انتهى //

22:19ت م

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أثينا 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجّلت اليونان 407 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 20947 إصابةً.وذكرت منظمة الصحة العامة الوطنية اليونانية في بيان لها أنّه جرى تسجيل أربع حالات وفاة بالفيروس خلال المدّة نفسها ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 424 حالةً, فيما تشافى 232 مصاباً من الفيروس.// انتهى //22:19ت م0258

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