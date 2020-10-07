السعودية اليوم / محافظ بيش يحتفي بالمعلمين المتميزين في المحافظة



بيش 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

احتفى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة، في مكتبه بمقر المحافظة اليوم، بالمعلمين المتميزين من مختلف مدارس المحافظة بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بحضور مدير مكتب التعليم أحمد بن عبدالله أبو طالب وقادة العمل التربوى .

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذه المناسبة وفخره بالمعلمين ، مبيناً أنهم عماد كل عمل تربوي والركيزة الأساسية التي تنطلق منها عملية تربية وصناعة الأجيال.

من جانبه، قدّم مدير تعليم بيش شكره وتقديره للمحافظ على هذه البادرة في مناسبة مهمة من مناسبات التكريم والتقدير للمعلمين، مؤكداً أن المعلم مرتبط بشكلٍ وثيق بنهضة الوطن، لاسيما أنه المسؤول الأول عن رفع مستوى المعرفة والثقافة لجيل المستقبل.

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22:18ت م

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