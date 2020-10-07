السعودية اليوم / إسبانيا تسجّل 10491 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجلت إسبانيا 76 حالة وفاة و 10419 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم : إنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 835901 إصابةً، فيما سُجلت 445 حالة وفاة ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 32562 وفاة منذ بدء الأزمة الصحية.

// انتهى //

22:14ت م

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مدريد 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجلت إسبانيا 76 حالة وفاة و 10419 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.وقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم : إنّ العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 835901 إصابةً، فيما سُجلت 445 حالة وفاة ليرتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 32562 وفاة منذ بدء الأزمة الصحية.// انتهى //22:14ت م0255

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