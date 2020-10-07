

رفحاء 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

‏‎ عقد المجلس البلدي بروضة هباس أول أمس جلسته الـ 66 برئاسة رئيس المجلس البلدي عويد بن نهار الوبيري، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك بمقر المجلس البلدي.

وناقش أعضاء المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم ومن أهمها مناقشة المشاريع المتعثرة، وتحسين وزراعة المدخل الشرقي على طريق الشمال الدولي لإضفاء لمسة جمالية للمدخل، وتحديد موقع مناهل الحفريات، وقد أقرّت من قبل المجلس،كما ناقشوا مقترحات الأعضاء وملحوظات المواطنين واتخذوا بشأنها القرارات اللازمة.

21:21ت م

0247





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بلدي روضة هباس يناقش المشروعات المتعثرة وتحسين المدخل الشرقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.