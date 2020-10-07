السعودية اليوم / وزارة البيئة بالقريات تبحث تنفيذ مبادرات مع فريق سدر وزيتون



القريات 20 صفر 1442 هـ الموافق 07 أكتوبر 2020 م واس

التقى مدير مكتب فرع وزارة البيئة بمحافظة القريات متعب البلوي ، اليوم ، برئيس فريق سدر وزيتون القريات سطام الملحم ، بحضور عدد من أعضاء الفريق.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما بينهما ، واستعراض أعمال الرابطة والمبادرات المنفَّذَة بمحافظة القريات ، واستعداد الفريق لتولي مهام عمل المبادرات ، وبحث الخطط المستقبلية.

وأكد البلوي ، على ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لتحقيق التنمية في مناحي الحياة كافة،وخصوصاً النواحي البيئية.

// انتهى //

21:21ت م

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