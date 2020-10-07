

بوجمبورا 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجلت بورندي 29 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة البورندية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 514 حالة، فيما ظل عدد الوفيات عند حالة وحيدة.

// انتهى //

20:54ت م

0236



بوجمبورا 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجلت بورندي 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت وزارة الصحة البورندية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 514 حالة، فيما ظل عدد الوفيات عند حالة وحيدة.// انتهى //20:54ت م0236

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / بورندي تُسجّل 29 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.