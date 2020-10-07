السعودية اليوم / فلسطين تسجل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا



رام الله 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واس

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و510 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.

// انتهى //

20:41ت م

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رام الله 20 صفر 1442 هـ الموافق 7 أكتوبر 2020 م واسسجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 6 وفيات و510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في جميع المحافظات.وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 85.1 في المئة، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.1 في المئة، ونسبة الوفيات 0.8 في المئة من مجمل الإصابات.// انتهى //20:41ت م0233

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