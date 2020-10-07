السعودية | وزير الخارجية البحريني يشيد بقرار مجلس الوزراء بالتباحث لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين

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أشاد معالي وزير الخارجية بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، بقرار مجلس الوزراء بالتباحث مع الجانب البحريني لرفع مستوى رئاسة مجلس التنسيق السعودي البحريني ليكون برئاسة وليي عهد البلدين، وعده خطوة مهمة من شأنها تعزيز علاقات الأخوة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود المشتركة لدفع مسيرة التعاون الى آفاق أرحب وأشمل لكل ما فيه خير وصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأكد معاليه، أن الروابط الوثيقة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية تستند على وشائج القربى والمحبة والتقدير والاحترام المتبادل بين القيادتين والشعبين، والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وتمتد عبر سنوات من التعاون والتضامن والمساندة التامة ووحدة المواقف تجاه مختلف التحديات والظروف الإقليمية والدولية.

وقال: إن العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين تحظى بعناية خاصة واهتمام كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، استكمالاً لما أرساه الأجداد والآباء من دعائم متينة لترسيخ أسس علاقات الأخوة والمحبة المتبادلة، وقواعد التعاون والتكامل والترابط.

وأكد وزير الخارجية البحريني أن القرار، سينعكس على مسار علاقات الأخوة والتعاون الثنائي بين البلدين لما يتحلى به كل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، من حكمة بالغة ورؤية عصرية طموحة تواكب الحاضر وترنو إلى المستقبل المشرق للأجيال القادمة، عبر تحقيق مزيد من النماء والازدهار والرخاء للبلدين، ودفع جهود الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.