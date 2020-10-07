شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يهنئ الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتزكيته ولياً لعهد الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، هنأه فيه بتزكيته وليا للعهد في دولة الكويت الشقيقة.

وتمنى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح التوفيق والسداد.

وعبر الشيخ مشعل الأحمد الصباح، عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صادق دعواته ومشاعره الأخوية تجاه الكويت وشعبها، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.