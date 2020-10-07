شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأمن الوطني» السابق: مصر تعمل لحل القضية الفلسطينية والإرهاب يأتيها من غزة والان نبدء بالتفاصيل

قال صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السابق، إن مصر، تعمل ليل نهار على حل الاشتباك الفلسطينى، وفك الحصار عن غزة، وهذا ينعكس عليها بإرهاب فى سيناء يأتي من غزة.

وأضاف سموه: "القيادات الفلسطينية، الآن ترى أن أنقرة والدوحة أهم من الخليج وكل الدول العربية، ويجب أن يعلم الجميع أننا عملنا للقضية الفلسطينية بإخلاص وقوبلنا بنكران للجميل من القيادات الفلسطينية، ولكن هذا لن يؤثر على تعلقنا بقضية الشعب الفلسطيني».

وقال سموه خلال الجزء الثالث لقناة العربية، اليوم الأربعاء: «نحن الآن في مرحلة تحديات كبيرة، تسعى قياداتنا للحفاظ على أمننا القومي ومصالحنا، نعيش فى مرحلة صعبة، وسط بحر هائج».