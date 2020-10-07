في صوالين الحلاقة.. ارفض طقطقة رقبتك

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

جددت مدينة الملك سعود الطبية تحذيراتها من طقطقة الرقبة، التي تكون غالبًا في محلات المساج وصالونات الحلاقة؛ والتي قد تؤدي لكارثة تتسبب- لا قدر الله- بحدوث سكتة دماغية وتسلخات للأوعية الدموية الرئيسية المغذية للدماغ.

خطرة على الأطفال:

ويقول استشاري العظام الدكتور طه علي: إن عادة طقطقة الرأس- للأسف- يمارسها معظم الحلاقين، وهي ظاهرة خطيرة، وخصوصًا على الأطفال أو اليافعين، إذ يشعر الجميع بارتياح، ولكن بعد فترة تصبح عادة عند الأشخاص، أي يقومون بأنفسهم بطقطقة الرقبة.

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الأوضاع الخاطئة للرقبة:

وقال في تصريحات لـ”متابعات الخليج 365“: تعتبر الرقبة أكثر أجزاء العمود الفقري حركة، لذا فهي الأكثر تعرضًا للإصابة والألم، ومن أهم أسباب آلام الرقبة هو الأوضاع الخاطئة التي تسبب الإجهاد لعضلات الرقبة، مثل قضاء ساعات طويلة في قيادة السيارة، أو أمام الكومبيوتر، أو في المكتب، وأيضًا بسبب العديد من العادات الخاطئة في طريقة الجلوس أو السير أو النوم؛ لذا ينصح بممارسة بعض التمارين الخفيفة بتحريك الرقبة، وذلك يساعد على انسيابية حركتها.

فقرات العنق والأوتار:

وأشار إلى أن هناك سبعة عظام تشكل الرقبة تسمى فقرات العنق، وتقوم العضلات والأوتار والأربطة بتزويدها بالدعامة اللازمة، وهذه الفقرات تدعم الرأس والرقبة وتجعلها تتحرك بسلاسة وسهولة، ولكن نتيجة للضغط المستمر على عضلات الرقبة، فقد تصدر أصوات طقطقة عند لف الرقبة أو تحريكها.

تمزق الشريان الفقري:

وبين أن الدراسات أوضحت أن أهم المشاكل التي تنتج عن طقطقة الرقبة حدوث السكتة الدماغية؛ إذ إنه من الممكن أن ينتج عن طقطقة الرقبة تمزق الشريان الفقري والذي يغذي الدماغ بالدم، وأيضًا حدوث الجلطات الدموية في منطقة الرقبة، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة بسبب توقف إيصال الأكسجين إلى الدماغ نتيجة ذلك، كما أفادت بعض التقارير الطبية أن طقطقة الرقبة تزيد من الضغط الواقع على المفاصل؛ مما يؤدي إلى عدم اتزان الرقبة وارتفاع خطر الإصابة بخشونة الركبة أي تصبح الأنسجة في أطراف العظام ضعيفة.

تمارين خفض الرأس:

ونصح الدكتور علي، جميع الأفراد بممارسة بعض تمارين الرقبة، سواء في المنزل أو العمل؛ إذ إن بقاء الرقبة على وضعية واحدة لمدة طويلة من الزمن يسبب تيبسًا للمفاصل فيجعل حركتها صعبة نسبيًّا، ومن التمارين التي يمكن أن يقوم بها الشخص لتجنب تيبس مفاصل الرقبة أن يقوم بخفض الرأس حتى تلامس الذقن الصدر، وأن يستمر في تلك الوضعية أطول فترة زمنية ممكنة، ثم يعود للوضع الطبيعي، وهذا التمرين يقلل من الضغط على مفاصل الرقبة ويجعل حركتها سهلة وحرة أكثر.



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