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بندر بن سلطان: القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل قضية فلسطين
تحدث عن واقعة كادت توقف مباحثات مدريد للسلام
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف الأمير بندر بن سلطان، الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السابق، عن واقعة كادت أن توقف مباحثات مدريد بشأن السلام العربي.
وقال الأمير بندر خلال الجزء الثالث لقناة العربية، اليوم الأربعاء: “خلال حضور وقائع المباحثات، وجدت الوفد الإسرائيلي يعترض على دخول شاب يرتدي كوفية تحمل علم فلسطين، ويصر بشدة على طلبه”.
وأضاف: “حينها تدخلت وقلت لهم إذا أردتم أن يرتدي هذا الشاب الكوفية، سأتوجه له ليفعل ذلك، لكن بشرط أن يخلع الوفد الإسرائيلي قبعاتهم”.
وتابع الأمير بندر أن مؤتمر مدريد للسلام جاء بمبادرة من الملك فهد بن عبدالعزيز- رحمه الله- بعد تحرير الكويت.
وتابع: “قطعنا العلاقات مع أبو عمار بعد موقفه من احتلال الكويت، لكن علاقتنا بـ القضية الفلسطينية لم تنقطع، مؤكدًا أن فلسطين بالنسبة للمملكة وشعبها هي فلسطين وليس برؤسائها، مضيفًا أن القيادات الفلسطينية كانت تتهرب من حل قضية فلسطين.
وأضاف أن عرض الرئيس بيل كلينتون للسلام في 2001 وافق عليه الوفد الفلسطيني ثم تراجعوا، مضيفًا: “نصحت القيادات الفلسطينية بالموافقة على عرض كلينتون؛ لأن الوضع مع جورج بوش الابن لن يكون أفضل”.
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