فيديو.. ضبط شخصين قاما بنشل مواطن مسن بالرياض

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط شخصين قاما بنشل مواطن مسن أثناء محاولته الدخول لأحد المتاجر.

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جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو وثق قيام الشخصين بنشل وسرقة الشخص المسن، وذلك بعد عمل التحريات اللازمة.

وتمكنت شرطة منطقة الرياض من التوصل للجناة، وتبين أهما من الجنسية اليمنية، وكان أحدهما في حالة سكر.

وعُثر بحوزتهما على بعض المتعلقات لأشخاص قاما بسرقتهم، كما أنهما كانا يحملان بطاقات مزورة، وتم استيقافهما لاستكمال إجراءات التحقيق وفقًا للنظام.



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