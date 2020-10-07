شكرا لقرائتكم خبر شراكة حصرية لعرض المحتوى الترفيهي بين فيس بوك وMBC ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت مجموعة MBC اتفاقية شراكة حصرية مع «فيس بوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك بهدف عرض المحتوى الترفيهي الخاص بقنواتها عبر منصة Facebook Watch.

وتتضمن الشراكة، التي تمتد على مدار عام كامل، توفير الذراع الرقمي للمجموعة أكثر من 20 ألف مقطع فيديو رقمي ترفيهي يختص بأبرز برامج المجموعة وإنتاجاتها الأكثر جماهيرية في المنطقة، ليتم عرضها عبر Facebook Watch، وذلك من خلال صفحات MBC على الفيس بوك.

وتشتمل بعض تلك المقاطع التي تقدمها MBC على لقاءات ولقطات حصرية من المسلسلات والبرامج وغيرها، إضافة إلى مقتطفات من خلف الكواليس، وغيرها من المحتوى الترفيهي الخاص ببرامج MBC وإنتاجاتها وأبرز عناوين علاماتها التجارية.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الديجيتال في «مجموعة MBC» مفيد النويصر «شهدت السنوات الأخيرة تغيرا ملموسا في طبيعة وكيفية وأنماط استهلاك الجمهور للمحتوى المرئي، وبذلك أصبحت هناك مروحة شاملة من خيارات المشاهدة متاحة أمام الجمهور، وذلك بموازاة الخيارات التلفزيونية، بحيث بات المحتوى الترفيهي أكثر قابلية للمشاهدة في أي زمان ومكان، وبحسب ما يلائم كل مشاهد على حدة».

من جانبها قالت مديرة الشراكات الاستراتيجية في «فيس بوك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، مون باز «لطالما كان هدفنا يتركز على توفير الدعم للناشرين عبر Facebook وذلك من خلال استثمارات تتيح لهم تجربة أنماط جديدة، وبالتالي بناء تدفقات مستدامة في الإيرادات عبر منصة FacebookWatch المتخصصة بمتابعة مقاطع الفيديو».

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