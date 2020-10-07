شكرا لقرائتكم خبر وزير الإسكان: رؤية 2030 نجحت في رفع نسبة تملك المواطنين إلى 62% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعلية منهجيتها منذ إطلاقها من خلال التحول المؤسسي في هيكل حوكمة المملكة، وقطاعات محورية عدة، أبرزها قطاع الإسكان، ونتج عن ذلك مرونة في العمل وكفاءة عالية في المنتجات الإسكانية، مشيرا إلى أن نسبة تملك المواطنين بلغت 62%، فيما انخفض عدد الأسر المستأجرة إلى 35%.

وقال الحقيل خلال لقاء جمعه عن بعد برؤساء تحرير الصحف ومديري القنوات، وأداره رئيس تحرير صحيفة المدينة نائب رئيس هيئة الصحفيين الدكتور فهد آل عقران «أسهم برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- في استقرار وسعادة الأسرة من خلال حلول وخيارات تمويلية وسكنية لتمكينها من تملك مسكنها الأول، إضافة إلى التوسع في استخدام المنصات الالكترونية والتطبيقات لتسهيل رحلة التملك للأسرة من خلال خطوات بسيطة.

وقال: استمرارا لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة تجاه المواطن من خلال برنامج الإسكان تم دعم الأسر الأشد حاجة بالسكن الملائم لتأمين حياة كريمة، كما تم بناء منظومة إسكانية متكاملة تعمل بكفاءة لخدمة المواطن وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع العقاري، وتوسيع نطاق الشراكة المستدامة في القطاع الخاص.

وبين أن برنامج سكني أسهم في الناتج المحلي الإجمالي وعزز الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاع العقاري، مؤكدا أن سياسة قطاع الإسكان تنطلق من برنامج الإسكان المنبثق من أهداف رؤية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة، تتمثل في اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح.