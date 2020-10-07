مشعل بن ماجد يدشن مشروعات صحية وتطويرية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بتكلفة بلغت 32.317.966 ريالا دشن محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، بحضور وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أمس، عددا من المشروعات الصحية والتطويرية بمحافظة جدة.

واطلع على مشروع توسعة العناية المركزة، وتجهيز غرف العمليات والمساندة بمستشفى العزيزية للأطفال، كما دشن مبنى الطوارئ بمستشفى الثغر، وإطلاق الهوية الجديدة لمركزي الأمير فواز والبوادي، إضافة لتطوير مبنى اللجان الشرعية؛ لتوفير أفضل الخدمات الوقائية والعلاجية لسكان وأهالي محافظة جدة.

واستمع لشرح عن المشروعات الصحية الجاري تنفيذها بالمحافظة، كتحسين الواجهات الخارجية وتطويرها في المرافق الصحية، إلى جانب تطوير 14 مركزا صحيا بهوية جديدة، وإعادة تأهيل المرافق بشكل كامل ورفع كفاءة البنى التحتية.

وقال الأمير مشعل بن ماجد «الأطفال فئة غالية علينا، ويحتاجون لرعاية وعناية خاصة، ويعد إطلاق الهوية الجديدة لقسم الطوارئ بمستشفى العزيزية للأطفال إضافة جديدة، وكذلك المشاريع الأخرى»، وأكد على أهمية خدمة المواطنين والعناية بصحتهم، وذلك امتدادا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة للرعاية الصحية في المملكة.

وأوضح أن محافظة جدة لن تكتفي بالمشاريع الصحية الحالية، والمشاريع مقبلة وسترى النور قريبا.

من جهته أعرب وزير الصحة عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على حضوره وتدشينه تلك المشاريع التي ستحقق الأهداف المنشودة.