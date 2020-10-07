شكرا لقرائتكم خبر تفعيل البطاقة الذكية في الحج المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تفاعلت الجهات الحكومية مع حلقات نقاش «صناعة المبادرات الرقمية» التي دشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير مكة المكرمة خالد الفيصل، لتبادل المعارف والخبرات ومشاركة القطاعات المختلفة أفكارهم وآراءهم حول تحقيق رؤية الملتقى ورسالته وخططه التنفيذية، وذلك لتعظيم أثر الملتقى وزيادة تحقيقه لمقاييس الأداء والمستهدفات الاستراتيجية، حيث انتهت بصياغة مقترحات مبادرات في 6 مسارات.

وبدأ ملتقى مكة الثقافي «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي» استقبال المبادرات المؤسسية من الجهات الحكومية والخاصة، عبر بوابة «مبادرتي» الالكترونية، وكانت وزارة الحج والعمرة من أولى المشاركين في الملتقى لهذا العام، إذ شاركت بمبادرة «البطاقة الذكية»، التي تعد أحد نواتج مبادرات رؤية 2030.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط «إن الوزارة تسهم في الملتقى بتطبيق ومبادرة البطاقة الذكية، لتكون نموذجا ناجحا لتطبيق التقنيات في خدمة ضيوف الرحمن».

وبين أنه ستفعل البطاقة الذكية في موسم حج عام 1442هـ، بعد أن تم البدء في استخدامها خلال موسم حج 1440هـ، بتجربة نحو 50 ألف بطاقة وزعت على مجموعة من الحجاج لدراسة التجربة.

وأوضح أن مبادرة البطاقة الذكية تعد تجمعا للجهود التقنية في القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن في موسم الحج، يستفيد منها الحاج في دخول المملكة ومواقع السكن، كما تحتوي البطاقة على مجموعة كبيرة من البيانات والمعلومات الخاصة بالحاج، والتي تساعد منظومة إدارة الخدمات لضيوف الرحمن من الحجاج المقبلين من الخارج.

وأفاد مشاط بأن البطاقة الذكية تحتوي على البيانات الأساسية والمالية للحاج، كما تسهل البطاقة على الوزارة وجميع القطاعات التي تعمل لخدمة ضيوف الرحمن التعرف على الحاج وتقديم الخدمة بشكل يليق بالمملكة.

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وأوضح أن البطاقة الذكية ستدار من خلال مركز موحد للتحكم بجميع الخدمات، وستشارك فيه كل القطاعات التي تخدم ضيوف الرحمن، مضيفا أن منظومة الحج والعمرة عبارة عن نسيج متكامل تتعاون فيه جميع قطاعات المملكة الحكومية أو الخاصة خدمة لحجاج بيت الله الحرام.

من جهة أخرى بادرت شرطة المنطقة بالمشاركة في الملتقى من خلال منصة نظام «أمن» التي تعد نواة الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية في المنطقة، حيث تربط الإمارة بشرطة المنطقة الكترونيا، وتهدف لتمكين المختصين بالإمارة من عرض الحالات الجنائية الكترونيا بشكل لحظي، يومي، إسبوعي، شهري، والبحث والاستعلام الكترونيا عن القضايا الجنائية والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها بشكل فوري دون الحاجة للمكاتبات الورقية.

كما تمكن المنصة من عرض الإحصائيات عن القضايا والبلاغات والموقوفين أوالمخالفات، مع إمكانية تفعيل المسح الأمني المرتبط بالمنصة، إضافة إلى إمكانية التراسل الكترونيا بدلا عن المكاتبات الورقية وفق ضوابط وآليات محددة.

6 مسارات للمبادرات: