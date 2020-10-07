تدريب 41 ألف أسرة على برامج منصة مدرستي

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واشتملت الحلقات على عدة محاور منها، تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع وبناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفه لشخصية أبنائهم وتسليط الضوء على السلوكيات المنزلية المرتبطة بمتابعة التعلم - عن بعد - والاستعمال السليم للتقنية وعرض الصعوبات التي تواجه الأسرة في منصة مدرستي وحل الواجبات.فيما تمثل الأثر المتوقع من المبادرة في ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى الأبناء، والتعاون بين أولياء الأمور في تكوين مجتمعات تعلم أسرية معززة لتعلم الأبناء، ومشاركة أولياء الأمور في التدريب، وزيادة وعي أفراد المجتمع المحلي أفرادا أو شركات بأهمية التعاون والمساهمة في بناء الوطن بتقوية سواعده، وتمكين كثير من أسر الطلاب والطالبات من التغلب على صعوبات تعلم أبنائهم، إلى جانب مشاركة المجتمع المحلي في الرفع من مستوى التعليم لدى الأبناء بتوفير المتطلبات الأساسية واحتياجاتهم التقنية.
محاور حلقات النقاش والتدريب:
- تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع
- بناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفة لشخصية أبنائهم
- تسليط الضوء على السلوكيات المنزلية المرتبطة بمتابعة التعلم - عن بعد - الاستعمال السليم للتقنية
- عرض الصعوبات التي تواجه الأسرة في منصة مدرستي
- حل الواجبات
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