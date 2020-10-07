شكرا لقرائتكم خبر تدريب 41 ألف أسرة على برامج منصة مدرستي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقديم الدعم والمساندة وتعزيز الصحة النفسية للأسر والأبناء وتنمية مهاراتهم للتعاون بفاعلية مع منصات التعلم - عن بعد - نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ضمن مبادرة «أسرتي ومدرستي»، حلقات نقاش وتدريب على برامج منصة مدرستي، استهدفت أكثر من 41000 أسرة.

واشتملت الحلقات على عدة محاور منها، تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة والمجتمع وبناء قدرات الأسر لدعم نمو الأبعاد المختلفه لشخصية أبنائهم وتسليط الضوء على السلوكيات المنزلية المرتبطة بمتابعة التعلم - عن بعد - والاستعمال السليم للتقنية وعرض الصعوبات التي تواجه الأسرة في منصة مدرستي وحل الواجبات.

فيما تمثل الأثر المتوقع من المبادرة في ارتفاع مستوى التحصيل العلمي لدى الأبناء، والتعاون بين أولياء الأمور في تكوين مجتمعات تعلم أسرية معززة لتعلم الأبناء، ومشاركة أولياء الأمور في التدريب، وزيادة وعي أفراد المجتمع المحلي أفرادا أو شركات بأهمية التعاون والمساهمة في بناء الوطن بتقوية سواعده، وتمكين كثير من أسر الطلاب والطالبات من التغلب على صعوبات تعلم أبنائهم، إلى جانب مشاركة المجتمع المحلي في الرفع من مستوى التعليم لدى الأبناء بتوفير المتطلبات الأساسية واحتياجاتهم التقنية.

محاور حلقات النقاش والتدريب: