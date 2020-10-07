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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 الساعات الماضية 38,984 إصابة مؤكدة و672 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 7,475,262 إصابةً.
وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 210,232 حالة وفاة.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 09:37 PM
إجمالي الوفيات بلغ 210,232حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 38,984 أمريكياً
سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 الساعات الماضية 38,984 إصابة مؤكدة و672 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم (الأربعاء)، أن عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ 7,475,262 إصابةً.
وأضافت أن عدد الوفيات وصل إلى 210,232 حالة وفاة.
، حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 38,984 أمريكياً ،
المصدر : الخليج 365
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