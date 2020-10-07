، الاتحاد يكسب جدة في ثاني مبارياته الودية.. و" البدري" يقترب من الرحيل ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. اليوم الأربعاء. ثاني تجاربه الودية على فريق جدة بهدفين دون رد وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.
سجل هدفي الاتحاد كلٌ من عبد العزيز البيشي الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 25، والأرجنتيني ليناردو خيل في الدقيقة 89.
وأشرك البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأصفر، عدد من اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباراة الماضية، بهدف الوقوف على مستوياتهم، وجاهزيتهم، حيث حرص على تطبيق النهج الذي سيتبعه في المباريات الرسمية.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مباراة ودية ثالثة ضد نظيره ضمك السبت 10 أكتوبر، ويختتم الفريق مبارياته الودية أمام الأخدود يوم 15 من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، أقترب الدولي التونسي أنيس البدري من الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية.
حيث ظهر حساب البدري على "إنستغرام" مؤخراً، دون الإشارة لأي علاقة له بنادي الاتحاد، فقد حذف صفته كلاعب للفريق السعودي.
وكان المدرب فابيو كاريلي قد أخرج البدري من حساباته، ووضعه على رأس قائمة المحترفين الأجانب الراحلين عن الفريق.
وربطت تقارير صحفية لاعب الترجي السابق، بالانضمام إلى الأهلي أو الزمالك المصريين.
07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442 09:15 PM
بهدفي البيشي والأرجنتيني ليوناردو خيل
كسب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم. اليوم الأربعاء. ثاني تجاربه الودية على فريق جدة بهدفين دون رد وذلك في إطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد 2020 - 2021.
سجل هدفي الاتحاد كلٌ من عبد العزيز البيشي الذي افتتح التسجيل عند الدقيقة 25، والأرجنتيني ليناردو خيل في الدقيقة 89.
وأشرك البرازيلي فابيو كاريلي مدرب الفريق الأصفر، عدد من اللاعبين الذي لم يشاركوا في المباراة الماضية، بهدف الوقوف على مستوياتهم، وجاهزيتهم، حيث حرص على تطبيق النهج الذي سيتبعه في المباريات الرسمية.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مباراة ودية ثالثة ضد نظيره ضمك السبت 10 أكتوبر، ويختتم الفريق مبارياته الودية أمام الأخدود يوم 15 من الشهر الجاري.
وفي سياق متصل، أقترب الدولي التونسي أنيس البدري من الرحيل عن صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الحالية.
حيث ظهر حساب البدري على "إنستغرام" مؤخراً، دون الإشارة لأي علاقة له بنادي الاتحاد، فقد حذف صفته كلاعب للفريق السعودي.
وكان المدرب فابيو كاريلي قد أخرج البدري من حساباته، ووضعه على رأس قائمة المحترفين الأجانب الراحلين عن الفريق.
وربطت تقارير صحفية لاعب الترجي السابق، بالانضمام إلى الأهلي أو الزمالك المصريين.
، الاتحاد يكسب جدة في ثاني مبارياته الودية.. و" البدري" يقترب من الرحيل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يكسب جدة في ثاني مبارياته الودية.. و" البدري" يقترب من الرحيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.