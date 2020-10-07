السعودية | نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن نائب وزير الداخلية يستقبل سفير أفغانستان لدى المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 8:44 مساءً, 7 أكتوبر 2020 م المناطق - واس استقبل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود ، في مكتبه بالرياض، اليوم ، سفير جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المملكة أحمد جاويد.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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