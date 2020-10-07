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الجبير يبحث مع وزيرة خارجية جامايكا العلاقات الثنائية بين البلدين

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2020-10-07

الجبير يبحث مع وزيرة خارجية جامايكا العلاقات الثنائية بين البلدين

متابعات الخليج 365 - واس

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أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، بمعالي وزيرة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية لدولة جامايكا كامينا جونسون سميث.

وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


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