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الجبير يبحث مع وزيرة خارجية جامايكا العلاقات الثنائية بين البلدين
متابعات الخليج 365 - واس
أجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفيًا ، اليوم، بمعالي وزيرة العلاقات الخارجية والتجارة الخارجية لدولة جامايكا كامينا جونسون سميث.
وتم خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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