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تكريم مواطن أبلغ عن تعديات على أراضٍ حكومية بالجوف
متابعات الخليج 365 - الجوف
كرّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، بمكتبه بالإمارة اليوم، متابعات الخليج 365 سلطان بن مفرح السرحاني؛ نظير جهوده في الإبلاغ عن تعديات على أراضٍ حكومية من قبل بعض المواطنين.
وتم الشخوص على التعديات من قبل لجان التعديات، وثبت وجود تعدٍّ على تلك الأراضي، وجرى التعامل معها وفق الأنظمة المعمول بها في مثل تلك الحالات.
وأعرب أمير الجوف خلال التكريم عن شكره للمواطن السرحاني؛ نظير حرصه على الممتلكات العامة والأراضي البيضاء؛ ما يؤكد وعي المواطنين بالأضرار المترتبة على مثل هذه التعديات.
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