السجن مدى الحياة للممرض البولندي .. قتل مرضاه بالإنسولين

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

رأى المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز صالح، أن ما قام به الممرض البولندي بقتل 3 أشخاص، بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين، يدخل في لائحة الجرائم الموجبة للتوقيف والسجن مدى الحياة، فما رأته المحكمة البولندية أنه قرار صحيح، وخصوصًا أنه سبق له أن ارتكب العديد من الجرائم.

القصاص ومدى الحياة:

وعن سؤالنا عن عدم تنفيذ الإعدام في حقه قال لـ”متابعات الخليج 365“: القوانين والأنظمة تختلف من دولة لأخرى، فهناك دول ترى أن القتل المتعمد عقابه القصاص، بينما ترى دول أخرى وخصوصًا التي أوقفت الإعدام أن عقوبة القتل هي المؤبد أي السجن مدى الحياة، وتعتبر هذه العقوبة بالنسبة لهم بمثابة الإعدام؛ لأنها قيدتهم مدى العمر ولم ترتبط بفترة زمنية تمنحهم حرية الانطلاقة مرة أخرى.

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تفاصيل جرائم ستانيسلاف:

وكانت محكمة ألمانية قد أصدرت على ممرض بولندي يدعى جيغوج ستانيسلاف ويبلغ من العمر 38 عامًا، حكمًا بالسجن مدى الحياة، وهي العقوبة القصوى في ألمانيا لإدانته بقتل ما لا يقل عن 3 أشخاص، بإعطائهم جرعات زائدة من الإنسولين، في قضية تذكّر بجرائم مشابهة ارتكبها الممرض نيلز هوغل وراح ضحيتها العشرات.

وتناول القرار الاتهامي 6 جرائم قتل مفترضة، فيما أضيفت جريمة سابعة خلال المحاكمة، لكن لم تصدر المحكمة إدانة في حقه سوى في ثلاث جرائم.

متهم بالسرقة والتزوير:

واعتذر الممرض في نهاية جلسة المحاكمة من أقرباء الضحايا مبديًا ندمه، مضيفًا: “ما فعلته كان ولا يزال وحشيًّا جدًّا”، وذلك بعدما رفض الكلام خلال الجلسات.

وكان الممرض يعاني شخصيًّا من مرض السكري، وأقرّ بأنه كان محكومًا بالسجن عشر سنوات في بولندا بتهمة التزوير، وأمضى عقوبة بالسجن بين 2008 و2014، كما ارتكب عمليات سرقة في طفولته.



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