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المرور يعلق على مقطع لمتهور: ممارسات تسبب حوادث أليمة وإصابات بالغة
أكد أن الطريق للجميع فلا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر
متابعات الخليج 365 - الرياض
نبهت الإدارة العامة للمرور، إلى خطورة القيادة بتهور وبسرعة جنونية، أو ممارسة التفحيط على الطرق.
وأكدت أن القيادة بسرعة جنونية قد تتسبب في مخاطر بالغة لقائد المركبة، فضلًا عن الإضرار بالممتلكات وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ونشر المرور، مقطع فيديو لقائد مركبة يمارس التفحيط والقيادة بتهور وعلقت عليه بقولها: “المتضرر الأول في مثل هذه الممارسات الخاطئة هو قائد المركبة، والتي نتج عنها حادث جسيم بإصابات بليغة.
وأضاف المرور، في تغريدة عبر موقع “تويتر”، أن الطريق للجميع فلا تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.
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