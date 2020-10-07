40 % من الأفراد لا يتناولون كمية الماء الصحيحة مع الدواء

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

قدّر استشاري الدواء الدكتور سالم عوفي نسبة 40% من أفراد المجتمع لا يتناولون كمية الماء الصحيحة عند تناول الدواء، مبينًا لـ”متابعات الخليج 365“، أن كمية المياه التي يجب تناولها هي كأس كامل من الماء، وليس كمية صغيرة جدًّا كما يفعل البعض.

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الذوبان في المريء:

ولفت إلى أن أهمية تناول كأس من الماء مع الأدوية تكمن في منع حدوث أي تعلق أو توقف للدواء في المريء مما يمنع ذوبان وانتشار جزء من هذه الأدوية في منطقة غير المنطقة المستهدفة في الجهاز الهضمي، والتي لها دور فعال في امتصاص هذا الدواء، وبالتالي هذا الذوبان الجزئي في المريء يسبب له ضررًا بالغًا.

فقدان فاعلية الدواء:

وأشار إلى أن بعض الأفراد يتساهلون في تناول الدواء مع الماء فيتناولونه مع الحليب أو العصائر، وهذا من أكبر الأخطاء؛ إذ إن مادة الكالسيوم الموجودة في الحليب غالبًا ما تتحد مع المادة الفعالة الموجودة داخل الكبسولات أو الحبوب الدوائية، وبالتالي تفقد هذه المادة الفعّالة قدرتها على العلاج ولا تؤدي عملها المطلوب؛ لذا فإن الماء أفضل المشروبات مع الأدوية؛ لعدم وجود أي عناصر في الماء تؤثر على مفعول الدواء.



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