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مبيعات مزاد الإبل بحفر الباطن تتجاوز الـ30 مليونًا

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2020-10-07

مبيعات مزاد الإبل بحفر الباطن تتجاوز الـ30 مليونًا

خلال خمسة أيام منذ انطلاقته

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

تجاوزت قيمة مبيعات المزاد الأول في محافظة حفر الباطن، خلال خمسة أيام منذ انطلاقته، مبالغ تفوق 30 مليون ريال.

ويعتبر المزاد من أكبر الفعاليات بالمنطقة؛ حيث وفد إليه حضور كثيف من قبل الملاك والمهتمين من كافة أنحاء المملكة، وشارك العديد من الأسر المنتجة بالمملكة ومالكي المركبات المقدمة للخدمات الغذائية.

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ومن جانبه، رعى محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، حفل مزاد الإبل الأول، وشهد الحفل عرضًا لنوادر الإبل بكافة ألوانها، أعقبه إقامة مزاد خاص أمام الحضور على نخبة من الإبل.

 

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