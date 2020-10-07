خبير لـ”المواطن”: النظام الجديد للأرصاد يمنع فوضى توقعات الطقس

2020-10-07

متابعات الخليج 365 - محمد داوود - جدة

رأى الخبير البيئي المعروف عبدالرحمن حمزة، أن النظام الجديد للأرصاد الذي وافق عليه مجلس الشورى خلال جلسته الـ (٦٠) التي عقدها أمس الاثنين وتم رفع لإقراره من المقام السامي والذي اشتمل ضمن مواده على تطبيق غرامة تصل لمليون ريال والسجن ١٠ سنوات لممارسي رصد الطقس بلا ترخيص، هو قرار إيجابي يمنع فوضى توقعات الطقس في المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي.

المملكة بوابة الحرمين

وقال حمزة في تصريحات لـ” متابعات الخليج 365“، إن الطقس في المملكة مرتبط بعدة جهات حيوية وهامة، كما أنها تشكل أهمية عند ضيوف الرحمن الذين يفدون للمملكة لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوي باعتبارها بوابة الحرمين، فإن ظهور أي توقعات للطقس على المواقع المختلفة وغير المعترف بها قد يجعلهم يعتمدون أحوال الطقس ودرجات الحرارة رغم أنها تتضمن معلومات خاطئة، فهذا القرار سيمنع المتطفلين الذين يهمهم من وراء هذه التصرفات الحصول على اللايكات والقلوب والريتويت وغير ذلك.

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التوقعات وتقارير الطقس

ونوه الدكتور حمزة أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي الجهة المخولة رسميًا من الدولة بتقديم البيانات الأرصادية وتقارير الطقس والتوقعات اليومية لحالة الأجواء ودرجات الحرارة، وكل المعطيات التحليلية مبنية على أسس علمية متطورة ووفق أحدث الأجهزة والأنظمة المتطورة.

عدم إرباك المجتمع

ودعا الدكتور حمزة، أفراد المجتمع التقيد بالأنظمة وعدم إرباك الجهات والمجتمع بمعلومات مغلوطة وغير صحيحة، وفي الاتجاه الآخر يجب على أفراد المجتمع استقاء معلومات الطقس من موقع الأرصاد والقنوات التواصل التي حددتها.



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