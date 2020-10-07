اخبار السعوديه

تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع

0 نشر
Almowaten.net 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-10-07

تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع

بينهم حالة شديدة الخطورة

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها

باشرت الجهات الأمنية والهلال الأحمر بعسير، مساء اليوم، حادث سير مروعًا، وقع بين مركبتين في أحد منعطفات طريق عقبة ضلع، الرابط بين مدينة أبها ومحافظة الدرب غرب مدينة أبها.

Advertisements

ونتج عن الحادث إصابة كل من سائقي المركبتين ومرافقيهم بإصابات، من بينهم إصابة خطرة واحتراق إحدى المركبات بالكامل؛ نتيجة قوة الاصطدام بين المركبتين.

وتم إسعاف المصابين ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وإخماد حريق المركبة المشتعلة والعمل على تنظيف الطريق، وإعادة استمرار الحركة المرورية خلال وقت وجيز.

 

شارك الخبر




Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تصادم مروع وإصابات واحتراق مركبة بالكامل بعقبة ضلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا